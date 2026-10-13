Проросійського екскандидата в президенти Румунії Джорджеску, якого підозрюють у шахрайстві, переведуть під домашній арешт на 30 днів

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У Румунії суд вирішив перевести під домашній арешт на 30 діб проросійського політика та колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Експолітика підозрюють у шахрайстві, яке призвело до €1,1 мільйона збитків.

Про це пише Reuters.

Наприкінці вересня суд арештував його на 30 днів.

Прокурори стверджують, що Джорджеску і ще двоє підозрюваних переконали румунського бізнесмена передати їм €1,1 мільйона, а натомість пообіцяли, що допоможуть отримати кредит на суму до €15 мільйонів від іноземної фінансової установи. Джорджеску заперечує свою провину.

Проросійського політика судять ще у двох справах: в одній — за звинуваченням у спробі підірвати нацбезпеку після скасування виборів, у другій — за пропаганду фашистських лідерів Румунії 1930-х років.