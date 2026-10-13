У Польщі затримали чотирьох підозрюваних у підпалі станції Starlink. Двоє з них є громадянами Туреччини

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Twitter.com / SpaceX

У пожежі на наземній станції супутникового зв’язку Starlink у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства на території Польщі затримали вже чотирьох людей — зокрема, двох причетних громадян Туреччини затримала німецька поліція.

Про це пише RMF FM.

Одну з підозрюваних — жінку — затримали в Берліні під час іншої операції антитерористичного підрозділу. За версією журналістів, вона мала зустріти двох підозрюваних у підпалах у районі польської Лодзі та відвезти їх до Волі-Кробовської, де розташована база Starlink. У справі також затримали четверту людину, але наразі невідомо, хто це.

Польський суд також підтвердив причетність до підпалів станції Starlink двох громадян Туреччини, яких на запит Польщі затримали німецькі правоохоронці. 13 жовтня мають ухвалити рішення про їхню екстрадицію до Польщі.