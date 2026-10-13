Зеленський каже, що партнери не попередили Україну про удар пʼятьма балістичними ракетами по Києву

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Партнери не попередили Україну про російський удар пʼятьма балістичними ракетами по Києву 12 жовтня. Ракети влучили у цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський.

12 жовтня радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомляв, що це був не перший випадок, коли запуск С-400 не зафіксували розвідувальні служби партнерів. За його словами, були певні нюанси.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму сказав, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів.