Reuters: США пояснили українським посадовцям, що дозвіл на експорт дизелю з РФ є «спробою» повернути Путіна до переговорів

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Рустем Умєров / Facebook

Під час переговорів з українськими посадовцями у Маямі посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф сказали, що дозвіл на експорт російського дизельного пального є спробою повернути Росію до переговорів.

Про це пише Reuters з посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із деталями зустрічі.

Зокрема, вони зазначили, що наразі Володимир Путін не готовий вести переговори. Один із співрозмовників сказав журналістам, що угода про дизельне пальне може допомогти «пом’якшити» позицію Москви, зокрема тому, що вона «дає сигнал про те, що Трамп готовий до співпраці» з Росією. Водночас українські чиновники, присутні на зустрічі, скептично поставилися до підходу США.

Кушнер під час зустрічі нагадав про прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах — при цьому він наголосив, що вони висували це прохання кілька разів. Президент США заявляв, що атаки України призводять до зростання світових цін на пальне, але більшість експертів вважають, що головним чинником високих цін є війна в Ірані.

За даними джерела журналістів, на зустрічі сторони обговорювали гарантії безпеки для України. Також Кушнер і Віткофф наголосили українським чиновникам на «всьому, що США зробили для України». Американці не погрожували припинити військову допомогу, якщо Україна не погодиться припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Що передувало

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки. За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, потім — ще мільйон тонн. Ще згодом Росія постачить ще три мільйони тонн пального.

У момент цього оголошення в США перебувала українська переговорна команда, яка мала обговорювати завершення війни. Президент Володимир Зеленський сказав, що українську переговорну команду «використовують як ширму» і що заява Трампа не є чесною та партнерською.

Axios з посиланням на джерела писав, начебто Трамп дозволив РФ постачати дизпальне, бо Володимир Зеленський відмовився припинити удари по НПЗ у Росії.