Росіяни вдарили по виробничому комплексу компанії Roshen та атакували Київ і Сумщину — є постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Російська армія 12 жовтня атакувала виробничий комплекс компанії Roshen у Вінниці, а також била по Київщині, Сумщині та Херсонщині.
«Бабель» зібрав інформацію про наслідки ударів ворога.
У компанії Roshen кажуть, що ніхто не постраждав, бо люди були в укритті. Також компанія спростувала інформацію про «виробництво дронів» на підприємствах. Там кажуть, що виготовляють кондитерську продукцію і не виготовляють дронів або іншої продукції військового призначення.
На Київщині загинула людина, ще дві постраждали. У Києві через удар по багатоповерхівці постраждали четверо людей.
У Нововоронцовці на Херсонщині постраждала жінка.
На Сумщині в Глухові постраждали двоє людей.