Зеленський: РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, попри оголошене Трампом енергетичне перемир’я
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні РФ атакувала шість енергооб’єктів України, попри оголошене Дональдом Трампом енергетичне перемир’я між Україною та Росією.
Про це він повідомив в Х.
Ще президент заявив, що Україна минулої ночі не била по енергетичних об’єктах РФ, а війська Путіна продовжили атакувати українську інфраструктуру. Тож дедалі очевидніше, що Москва не збирається підтримувати запропоноване США енергетичне перемир’я.
Також президент ще раз наголосив, що ціни на дизель не залежать від українських ударів по російських нафтобазах, а зростають через блокаду Ормузької протоки.
- 11 жовтня Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони погодилися і воно розпочало діяти «негайно». Водночас Володимир Зеленський у коментарі Axios заявив, що оголошене перемирʼя стало для нього новиною. 12 жовтня Axios написало, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗ.
- Напередодні Зеленський говорив, що Україна зупинить атаки на російські НПЗ, якщо РФ перестане бити по українській енергетиці.