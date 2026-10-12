Допомога Україні через механізм PURL продовжує надходити — джерело «Бабеля» в НАТО

Новини

Підтримка України через механізм PURL продовжує працювати, попри погрози адміністрації Дональда Трампа.

Про це в коментарі кореспондентці «Бабеля» на умовах анонімності заявив представник НАТО, реагуючи на інформацію про можливе блокування постачань з боку США.

Раніше Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомила, що американські чиновники погрожували припинити обмін розвідувальними даними та закупівлю американської зброї для України через механізм PURL, щоб змусити Київ зупинити удари по російських НПЗ. Зокрема, за даними медіа, американські представники звʼязалися із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою.