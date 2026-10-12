Швеція відпустила танкер, який перебуває під санкціями ЄС. Його затримали ще в березні
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Швеції відпустили затриманий ще в березні цього року танкер Sea Owl 1, який перебуває під санкціями ЄС, України, Великої Британії та Канади.
Про це повідомляє SVT.
Раніше у Швеції встановили, що судно змінювало прапор. Після цього країна отримала підтвердження від Екваторіальної Гвінеї, що танкер ходить під їхнім прапором.
Поки судно ще не покинуло Швеції і стоїть у порту Треллеборга. Проте танкер не потребує дозволу від Швеції для стоянки на якорі, а на борту має бути достатньо екіпажу, щоб продовжити плавання.
- Ввечері 12 березня шведська берегова охорона затримала танкер Sea Owl 1, що йшов під прапором Коморських Островів. Тоді шведські правоохоронці підозрювали, що корабля немає у шведському реєстрі суден, він ходить під чужим прапором, і тому немає жодної держави, яка може поручитися за безпеку на борту.