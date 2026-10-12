З окупованої Херсонщини повернули ще 11 дітей. Наймолодшій — трохи більше од року

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На підконтрольну Україні територію повернули ще 11 дітей з окупованої Херсонської області. Це сім хлопчиків і чотири дівчинки віком від 1 року і 4 місяців до 17 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що всі діти зараз у безпеці та отримують необхідну допомогу, але їм довелося пережити тиск і погрози з боку окупантів. Зокрема, 16-річного хлопця в школі примусово навчали, як поводитися зі зброєю та керувати дронами.

Іншого підлітка під погрозами змусили відвідувати російську школу і примусом поставили на військовий облік, а його родина переживала регулярні обшуки окупантів зі зброєю.

Також окупанти погрожували родині 8-річної дівчинки, що відправлять її до дитячого будинку, якщо вона не вчитиметься в російській школі. Там дітей змушували брати участь у пропагандистських заходах і малювати листівки для військових РФ.

Прокудін додав, що від початку року з тимчасово окупованої території Херсонщини вдалося повернути вже 219 українських дітей.