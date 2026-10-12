Прем’єр Британії заявив, що Росія втручалася в референдум про Brexit у 2016 році

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Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Росія втручалася в референдум про вихід країни з Європейського Союзу у 2016 році.

Про це він розповів у подкасті The Rest Is Politics, передає BBC.

За словами премʼєра, після вступу на посаду у липні 2026 року він запитав, чи втручалася Росія в референдум, і «отримав чітку відповідь: так, це було».

«Я думаю, що ми надто відмежувалися від цього питання і недостатньо інформували людей про те, якою мірою інші люди прагнуть зірвати політичний процес з-за кордону», — додав Бернем.

Він не уточнив, як саме Росія втручалася в референдум і наскільки масштабною була ця діяльність.

Коментуючи слова прем’єра Британії, міністр закордонних справ країни Стівен Дауті в ефірі BBC заявив, що не буде «заглиблюватися в подробиці» щодо втручання Росії у голосування 2016 року.

«Росія, безперечно, намагалася втрутитися в низку наших демократичних процесів. Вони ведуть інформаційну війну й лише цього року витратять £1,5 мільярда на дезінформацію та пропаганду», — сказав Дауті.

Водночас він заперечив, що Бернем порушив цю тему, бо хоче повернути Велику Британію до ЄС. За його словами, йдеться про ширшу проблему спроб Росії дестабілізувати британську демократію.

Прихильники Brexit із групи Britain Unbound назвали заяву прем’єра спробою поставити під сумнів легітимність рішення британців у 2016 році. Вони визнали, що іноземне втручання у вибори є неприйнятним, але заявили, що немає достатніх підстав вважати, ніби Росія вплинула на результат референдуму.

Бернем також розповів, що обговорював російську дезінформацію з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час візиту до країни цього тижня.

«Зараз важливо чітко винести ці речі на публічний розгляд, і я вважаю, що це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що частина цієї політики провокується нашими ворогами, а саме Росією», — додав премʼєр.

BBC зазначає, що це перший випадок, коли премʼєр-міністр Великої Британії прямо заявив, що Росія намагалася вплинути на результати референдуму 2016 року, хоча попередження щодо спроб Кремля вплинути на політику Британії лунали вже давно.

У 2020 році парламентський комітет Великої Британії з розвідки та безпеки оприлюднив доповідь про російське втручання у вибори й референдуми. У ній не дійшли остаточного висновку, чи намагалася Москва вплинути на результати референдуму про Brexit, але розкритикували уряди за те, що вони не оцінили належно загрозу й не протидіяли їй.

У відповідь міністр закордонних справ Росії одразу відкинув доповідь, назвавши її «русофобією». А речник Кремля заявив, що РФ не втручалася у вибори інших країн.

Але того ж року британський уряд заявив, що майже напевно російські структури намагалися втрутитися в парламентські вибори 2019 року.