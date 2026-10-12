Рада ЄС остаточно схвалила програму AGILE на €115 млн для оборонних стартапів, до неї залучать Україну

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Reuters / «Бабель»

Рада Євросоюзу 12 жовтня схвалила програму оборонних інновацій AGILE із бюджетом €115 мільйонів. Вона має допомогти малому й середньому бізнесу, зокрема стартапам, швидше розробляти, тестувати й постачати арміям нові оборонні технології.

Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

6 жовтня програму схвалив Європарламент. Тепер регламент підпишуть президенти Європарламенту та Ради ЄС і опублікують в Офіційному журналі Євросоюзу. Він набуде чинності через 20 днів після публікації. Перший конкурс заявок очікують на початку 2027 року.

У липні «Бабель» із посиланням на власні джерела в Європарламенті писав, що Україну інтегрують у програму AGILE. За словами співрозмовника, Київ не сплачуватиме вступних внесків, а українські розробники зможуть скористатися її можливостями.

У програмі також передбачили спеціальний механізм RAZOM. Він має забезпечити доступ ЗСУ до зброї та технологій, профінансованих у межах AGILE і сертифікованих Єврокомісією. Закупівлі планували фінансувати коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів.

Водночас один із посадовців Європарламенту розповів у коментарі «Бабелю», що найбільша проблема цієї програми — замалий бюджет. За cловами джерела, програму схвалили наприкінці поточного бюджетного періоду ЄС, коли можливості для додаткового фінансування обмежені.

Він припустив, що Єврокомісія зможе знайти кошти для розширення програми, якщо та покаже результати, або Європарламент підтримає збільшення фінансування.