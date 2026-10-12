ЄС затвердив нові санкції проти Росії: у списках 1 600 фігурантів, більшість повʼязані з виробництвом балістики

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Міністри закордонних справ ЄС погодили майже 1 600 нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Це найбільше розширення санкційного списку від початку повномасштабної війни Росії проти України. Понад половину нових санкцій стосується ланцюгів виробництва балістичних ракет.

Цей список посли країн ЄС погодили ще 7 жовтня. У переліку 743 людини і 826 організацій, яких звинувачують у підтримці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Пакет санкцій спрямований проти компаній середньої ланки, які відіграють важливу роль у російській військовій промисловості. Разом вони мають річний оборот щонайменше €20 мільярдів і понад 250 тисяч працівників.

Ці компанії постачають компоненти для російських ракет, дронів і літаків. Серед них — електроніка й мікросхеми, радари, антени, авіаційні та ракетні системи, вибухівка, боєприпаси, а також оптичне й навігаційне обладнання.

Окремо до списку внесли 77 російських депутатів, які балотувалися на виборах до Держдуми на тимчасово окупованих територіях у вересні, а також трьох членів російської ЦВК.