У США сенатори від обох партій вимагають від Трампа скасувати дозвіл на імпорт російського дизелю

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Семеро сенаторів США від Республіканської та Демократичної партій вимагають від Адміністрації президента Дональда Трампа скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального.

Про це йдеться в їхній спільній заяві.

Сенатори нагадали, що у 2022 році Конгрес прямо заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну РФ проти України.

«Конгрес чітко визначив: США не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить агресії проти України та погрожувати нашим союзникам по НАТО», — наголошують політики.

Вони зазначили, що рішення Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального до США прямо суперечить цьому закону. Крім того, Адміністрація президента не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодного обґрунтування свого рішення, хоча закон цього вимагає.

«США не повинні надавати Путіну фінансовий рятівний круг, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних. Адміністрація має негайно змінити курс», — підсумували сенатори.

Що передувало

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про поставки російського дизпального на американський і світовий ринки. За його словами, Росія спочатку постачить 300 тисяч тонн пального, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, потім — ще мільйон тонн. Ще згодом Росія постачить ще три мільйони тонн пального.

У момент цього оголошення в США перебувала українська переговорна команда, яка мала обговорювати завершення війни. Президент Володимир Зеленський сказав, що українську переговорну команду «використовують як ширму» і що заява Трампа не є чесною та партнерською.

Axios з посиланням на джерела писав, начебто Трамп дозволив РФ постачати дизпальне, бо Володимир Зеленський відмовився припинити удари по НПЗ у Росії.