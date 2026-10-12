Росіяни вночі атакували Україну 121 дроном. Під атакою була багатоповерхівка у Харкові, є постраждалі

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Російська армія вночі 12 жовтня атакувала Україну 121 ударним БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія», «Бандероль»/«Дань-Т» та керованою авіаційною ракетою Х-59. ППО знешкодила 89 з них.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, у Харкові «Шахед» влучив у багатоповерхівку — в одному з підʼїздів зруйновані два поверхи. Пʼятеро людей постраждали. Ввечері 11 жовтня росіяни атакували магазин. Загинули троє людей, серед них 16-річний підліток. Ще 22 людини постраждали, зокрема двоє дітей.

На Дніпропетровщині після російського удару виникла масштабна пожежа на території підприємства.

Росіяни вдарили по складах пошти на півдні Одещини. Обійшлося без постраждалих.

З вечора росіяни атакували залізничну та енергетичну інфраструктуру в Коростенському районі на Житомирщині. Без постраждалих.