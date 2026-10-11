FT: Росія готує замахи на керівників оборонних компаній Європи

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ssu.gov.ua / «Бабель»

Західна розвідка попередила керівників оборонних компаній у Європі, що Росія може організувати їхні вбивства. Через це компанії посилюють особисту охорону керівників.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників п’ятьох європейських розвідувальних служб.

За даними медіа, Москва прагне суттєво послабити підтримку Києва в найближчі місяці. Саме тому вбивства цивільних у Європі, які раніше вважалися табу навіть для російських спецслужб, дедалі частіше стають частиною планів РФ.

Під загрозою — керівники та інші високопосадовці оборонних компаній. Російські спецслужби також націлюються на працівників невеликих підприємств, особливо тих, що виробляють безпілотники і компоненти до них.

Кілька керівників оборонних компаній розповіли FT на умовах анонімності, що протягом останніх шести місяців посилили особисту охорону за рекомендацією державних служб безпеки. Інші вдаються до таких заходів лише під час поїздок за кордон.

За даними розвідки, організацією таких операцій переважно займається Головне розвідувальне управління Генштабу РФ (ГРУ). Також російські розвідники тісніше співпрацюють із кримінальними угрупованнями та використовують агентурні мережі в різних країнах.

У деяких випадках розвідувальні служби вже виявили й зірвали підготовку замахів. Водночас представники розвідки наголошують, що Росії необов’язково доводити замахи до кінця, щоб досягти мети. Їхнє головне завдання — психологічний тиск, щоб оборонні компанії не співпрацювали з Україною.