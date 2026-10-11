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Росіяни вдарили КАБами по Донеччині і Харкову, а дронами атакували Рівненщину, Сумщину і Київщину. Є загибла і постраждалі

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Російські війська протягом дня 11 жовтня продовжували обстрілювати українські регіони авіабомбами та дронами. Станом на 14:30 відомо про одну загиблу людину та щонайменше 15 постраждалих.

Про наслідки в областях повідомляють міські ради, обласні військові адміністрації, ДСНС і прокуратура.

Олександр Коваль / Рівненська ОДА / Telegram