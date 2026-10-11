Росіяни вдарили КАБами по Донеччині і Харкову, а дронами атакували Рівненщину, Сумщину і Київщину. Є загибла і постраждалі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Російські війська протягом дня 11 жовтня продовжували обстрілювати українські регіони авіабомбами та дронами. Станом на 14:30 відомо про одну загиблу людину та щонайменше 15 постраждалих.
Про наслідки в областях повідомляють міські ради, обласні військові адміністрації, ДСНС і прокуратура.
- Донеччина. Зранку три авіабомби влучили у житлові будинки Словʼянська — відомо про сімох поранених. У місті зруйновано і пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків та крамницю. Ще двоє мешканців постраждали від удару по селищу Ясногірка Краматорської громади.
- Сумщина. Близько 5-ї ранку у Ямпільській громаді російський дрон поцілив у автівку медиків, які саме їхали на виклик. Поранень зазнали 44-річний водій та 59-річний парамедик.
- Рівненщина. Від російської атаки поранені троє людей у Сарненському районі. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.
- Харків. Уранці безпілотник вдарив по багатоповерхівці у Київському районі, а вже вдень КАБи поцілили у СТО поряд з приватними будинками. Два будинки знищені вщент, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька авто. Відомо про одну загиблу жінку і щонайменше трьох постраждалих людей, серед них — дитина.
- Київ і Київщина. У Дарницькому районі столиці уламки дрона впали біля АЗС. А в Бучанському районі Київщини росіяни вдарили по промисловому підприємству. Люди не постраждали.