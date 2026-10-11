Хусити вдарили по аеропорту в столиці Саудівської Аравії — 12 людей загинули та понад 300 постраждали

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Reuters

Єменські хусити 10 жовтня вдарили ракетою по аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріярді, столиці Саудівської Аравії. Від удару загинули 12 людей, ще щонайменше 309 постраждали.

Про це пише Reuters.

Ця атака на аеропорт стала вже третьою за останній тиждень. Reuters називає її найсмертоноснішим нападом у країні за понад десять років.

За даними управління цивільної авіації Саудівської Аравії, серед загиблих — громадяни Саудівської Аравії, Бангладеш, США, Йорданії, Палестини, Сирії, Судану та Єгипту. Після нападу роботу аеропорту призупинили, а всі рейси перенаправили.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість приєднатися до ударів Саудівської Аравії по єменських хуситах. За його словами, рішення ухвалять після оцінки останньої атаки.

Державний секретар США Марко Рубіо засудив напади на аеропорт, заявивши, що вони свідчать про зневагу до життя мирних людей. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також закликав припинити удари по цивільному населенню та інфраструктурі, які порушують міжнародне право.

Що відбувається в регіоні

Ця атака сталася на тлі загострення війни в Ємені. Хусити — підтримуване Іраном угруповання, яке контролює значну частину країни, зокрема столицю Сану.

Саудівська Аравія втрутилася у війну в Ємені у 2015 році на чолі арабської коаліції, яка намагалася витіснити хуситів зі столиці. У 2022 році сторони домовилися про припинення вогню, але цього літа перемир’я фактично розпалося, а бойові дії між хуситами та урядовими силами посилилися.

4 жовтня підтримуваний Саудівською Аравією уряд Ємену розпочав наступ, щоб повернути території, захоплені хуситами. У відповідь угруповання посилило атаки на Саудівську Аравію та попередило міжнародні авіакомпанії, що вважає її повітряний простір зоною військових операцій, за винятком районів над Меккою та Медіною.

Загострення також пов’язане з війною проти Ірану, яку США та Ізраїль розпочали в лютому 2026 року. Попередні атаки хуситів уже змусили низку авіакомпаній скасувати або призупинити рейси до Ер-Ріяду.