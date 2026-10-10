Туреччина опублікувала закон, що забороняє користуватися соцмережами дітям до 15 років. Він стане чинним 1 листопада

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У Туреччині заборонили доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років. Закон опублікували 10 жовтня після того, як парламент країни ухвалив його у квітні. Нові правила набудуть чинності 1 листопада.

Про це повідомляє Politico.

Закон зобов’язує соціальні платформи запровадити заходи для перевірки віку користувачів. Для цього використовуватимуть спеціальний цифровий токен, який видаватиме держава.

Для підлітків від 15 років закон також передбачає обмеження: платформи не пропонуватимуть їм послуги, які можуть викликати залежність.

Туреччина й раніше запроваджувала обмеження в інтернеті. У 2024 році влада на тиждень заблокувала Instagram, що належить компанії Meta, на тлі звинувачень у цензурі дописів про загибель лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям, — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту) — якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї.

Велика Британія та Іспанія теж хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, Греція введе таку заборону наступного року. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, яка має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж.