Росіяни вночі атакували Україну 160 дронами. Під ударом були Запоріжжя та Київщина — є загиблі та постраждалі

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Запорізька ОВА / Telegram

Російська армія вночі атакувала Україну 160 дронами типу «Шахед», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 117 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Проте БпЛА влучили в 14 місцях, уламки впали ще в 10.

Зокрема, у Запоріжжі через ранкову атаку вже семеро загиблих, ще 10 людей постраждали. Під завалами будинків можуть бути люди. Атака пошкодила багатоповерхівки та приватні будинки.

На Київщині через нічну атаку постраждали троє людей. Удари пошкодили будинки та склади.

Також росіяни били по заходу — вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську.