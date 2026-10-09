The Telegraph: Греція та Іспанія мають запаси ракет до Patriot, термін придатності яких спливає, — їх могли б передати Україні

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Греція та Іспанія мають запаси ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, термін придатності яких майже завершується. Ці ракети можна було б передати Україні.

Про це пише The Telegraph.

Обидві країни НАТО володіють одними з найбільших запасів цих перехоплювачів у Європі. Представники НАТО та ЄС намагалися переконати Грецію та Іспанію передати Україні ракети-перехоплювачі Patriot PAC-2 — однак поки безрезультатно.

За даними медіа, Греція має щонайменше 200 ракет для Patriot PAC-2, термін придатності яких становить 23 роки та невдовзі закінчиться. Невідомо, скільки таких ракет залишилося в запасах Іспанії. Водночас минулого місяця міністр закордонних справ країни оголосив, що Мадрид передасть Києву п’ять ракет-перехоплювачів.

Перехоплювачі Patriot мають визначений термін придатності, протягом якого виробники гарантують їхню ефективність. Після цього ракети необхідно повторно сертифікувати.