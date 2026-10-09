Із Чорногорії висилають засновника пропагандистської мережі «Рибар», його дружину та їхніх спільників

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Із Чорногорії висилають подружжя Михайла і Валерії Звінчуків — керівника і креативну директорку російської пропагандистської мережі «Рибар» — і ще трьох громадян РФ, яких затримали раніше.

Про це повідомила поліція Чорногорії, передає Vijesti.

Із країни також вишлють росіян Сергія Білоуса, Павла Лекаторчука та Кіру Дорошенко. У поліції пояснили, що сьогодні їх затримали в межах операції, спрямованої на запобігання, виявлення та нейтралізацію незаконної діяльності на території країни.

Рішення видворити їх ухвалили з міркувань національної та внутрішньої безпеки. Також Михайла Звінчука визнали лідером і учасником російської політико-гібридної мережі «Рибар». Йому також заборонили вʼїзд і транзит через територію ЄС. Причина — діяльність, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Під час обшуків вдалося вилучити складне цифрове обладнання, дрон, камеру, GoPro та кілька телефонів.

Раніше цього дня стало відомо, що затримали цих пʼятьох громадян. Тоді джерела повідомили Vijesti, що чорногорські спецслужби заздалегідь знали про приїзд представників мережі та кілька днів стежили за ними. Вони стверджували, що подружжя Звінчуків та їхні спільники приїхали в країну зняти документальний матеріал на тему узгодження візової політики Чорногорії зі стандартами ЄС.

Цей матеріал, за даними джерел, мав представити європейську інтеграцію як політично нав’язаний процес, який негативно впливатиме на туризм, економічну стабільність і національні інтереси Чорногорії.

Що відомо про мережу «Рибар»

Платформа «Рибар» стала відомою завдяки військовій аналітиці та каналам у Телеграмі. Західні інституції пов’язують її діяльність з поширенням проросійських наративів і дезінформації. Британія запровадила санкції проти креативної директорки проєкту «Рибар» Валерії Звінчук.

Михайло Звінчук — один із засновників мережі. З червня 2023 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу. За даними Ради ЄС, він поширював дезінформацію і брав участь у робочій групі, створеній Путіним для координації діяльності, пов’язаної з війною проти України.

У 2024 році Державний департамент США оголосив винагороду до $10 мільйонів за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування людей з мережі «Рибар», яких повʼязують зі втручанням в американські вибори.