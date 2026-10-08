Ціни на електроенергію в Україні не змінюватимуть протягом опалювального сезону

Новини

Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Тариф на електроенергію для українців не змінюватимуть до кінця опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Це повʼязано з тим, що за поданням Міненерго уряд продовжив дію спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії до 31 березня 2027 року.

Тож українці й надалі оплачуватимуть електрику за незмінним тарифом — 4,32 грн за кВт⋅год.

Для будинків з електроопаленням, а також без газифікації чи централізованого теплопостачання збережуть пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год.