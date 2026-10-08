Reuters: США і Росія обговорюють повернення російського газу до Європи через «Північні потоки»

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Представники США та Росії обговорюють можливість варіант залучити американського інвестора до газопроводів «Північні потоки», якими до повномасштабного вторгнення РФ постачала газ у Німеччину.

Про це Reuters розповіли п’ять джерел, знайомих із ситуацією.

Переговори, зокрема, ведуть спецпредставник президента США Джаред Кушнер і радник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Кушнер, який намагається сприяти припиненню війни в Україні, вважає економічну співпрацю одним зі способів створити умови для миру. За задумом, американські інвестори могли б отримувати прибуток від постачання російського газу до Європи після завершення війни.

Водночас у Білому домі заявили, що будь-які угоди мають укладатися за участю американської Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) та Мінфіну США і бути вигідними американським компаніям і платникам податків. Американський чиновник, з яким говорили журналісти, вважає, що укладення такої угоди в середньостроковій перспективі малоймовірне.

Наразі відновлення роботи «Північних потоків» стикається із серйозними перешкодами. Газопроводи перебувають під санкціями США та ЄС, тому їхній запуск зараз був би незаконним. У Німеччині виступають проти відновлення поставок російського газу. У Міністерстві економіки та енергетики країни заявили, що «Північні потоки» та російський газ перебувають під санкціями, а Німеччина вже знайшла альтернативні джерела постачання.