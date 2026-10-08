Російські гібридні атаки можуть коштувати Британії щонайменше $2,64—3,3 млрд на рік

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Російські гібридні атаки коштують Британії щонайменше $2,64—3,3 мільярда на рік, а реальні збитки можуть бути значно більшими.

Про це пише Financial Times із посиланням на звіт британського депутата Грема Дауні під назвою «Податок Путіна».

Дослідження враховує витрати на те, щоб усунути наслідки російських диверсій, а також посилити захист. Так, середньорічні збитки від великих атак із 2022 року, зокрема на компанії Jaguar Land Rover, Royal Mail і постачальників NHS, становлятьть $528—660 мільйонів.

Ще $1,94 мільярда — збитки від кібератак, пов’язаних із РФ, $330—660 мільйонів — збитки через пошкодження підводних кабелів зв’язку та іншої інфраструктури.

Автор звіту зазначив, що Британія не має єдиної системи для оцінки економічних наслідків ворожої діяльності іноземних держав. Через це багато великих інцидентів залишаються без оцінки, а уряд, парламент і суспільство не мають повної картини фінансових втрат.

Дауні закликав уряд щороку звітувати перед парламентом про прогнозовану вартість ворожої діяльності іноземних держав. Він також запропонував Національному центру кібербезпеки щороку публікувати оцінки кібератак, пов’язаних з іноземними державами.