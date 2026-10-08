Кількість загиблих від російського удару по Прилуках зросла до 22

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У Прилуках на Чернігівщині станом на ранок відомо вже про загибель 22 людей через учорашню атаку Росії.

Про це повідомили у ДСНС.

Серед загиблих — п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Рятувальники продовжують розбирати завали.