Росіяни били по Херсону та Києву — є постраждалі. У Прилуках кількість загиблих через нічну атаку зросла до 18
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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ДСНС Чернігівщини
Від ночі російська армія продовжила атакувати Україну — під ударом були Херсон та Київ. Внаслідок атак є постраждалі.
«Бабель» зібрав головне про наслідки.
У Прилуках на Чернігівщині кількість загиблих через нічний удар зросла до 18. Серед них четверо дітей. Постраждали 55 людей.
У місті Кременчук, що на Полтавщині, кількість постраждалих від нічної атаки зросла до 41.
Росіяни продовжили бити по Україні і під вечір. У Херсоні та Білозерці, що на Херсонщині, постраждали двоє людей.
У Києві через атаку РФ постраждали 6 людей. У Харкові через російський удар постраждала людина.