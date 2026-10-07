ЄС затвердив санкції проти понад 1 646 людей та організацій, повʼязаних із російською війною

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Посли країн Європейського Союзу погодили найбільше за час війни розширення санкцій проти Росії — до списку додадуть 1 646 людей та організацій.

Про це пише Euronews.

Нові санкції стосуватимуться 743 людей і 826 організацій, яких звинувачують у підтримці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окремо до списку внесуть 77 російських депутатів, які балотувалися на виборах до Держдуми на тимчасово окупованих територіях у вересні.

Посли ЄС погодили санкції після кількох тижнів переговорів і юридичної перевірки списку. Формально рішення мають затвердити 12 жовтня міністри закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, після чого імена підсанкційних людей та організацій опублікують.

Для підсанкційних людей обмеження передбачатимуть заборону на вʼїзд до ЄС, замороження активів і заборону на фінансування. Після нового розширення санкційний список ЄС проти Росії загалом налічуватиме майже 4 650 людей та організацій.