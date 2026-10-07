Військовий комітет НАТО в повному складі вперше за вісім років відвідав Україну
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC
У Києві 6 жовтня вперше за вісім років була делегація Військового комітету НАТО. Зокрема, до неї ввійшли військові представники 32 держав-членів Альянсу.
Про це на сторінці в соцмережі X написав голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне.
За його словами, вони обговорили основні військові пріоритери України з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Також представники НАТО вшанувавали загиблих на війні військових біля Стіни памʼяті в Києві.
Драгоне уточнив у своєму відеозверненні, що візит є виконанням обіцянки, яку він дав Драпатому під час розмови в серпні. Він уточнив, що в Києві комітет був «у повному складі».
- Військовий комітет НАТО — це найвищий військовий орган Альянсу, який консультує Північноатлантичну раду з питань оборони та керує військовими операціями. До його складу входять головні військові командири (начальники штабів оборони) всіх країн-членів НАТО.