Нобелівську премію з хімії отримали двоє науковців, які розкрили загадку дзеркальних молекул

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Нобелівську премію з хімії у 2026 році отримали Анрі Б. Каган із Франції та Кенсо Соаї з Японії. Вчені розкрили загадку дзеркальних молекул.

Про це повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

У заяві йдеться, що деякі молекули, зокрема амінокислоти, існують у двох дзеркальних варіантах. Проте тільки одну з цих молекул містять живі організми. Так і зʼявилася загадка: як змогла виникнути така хімічна асиметрія.

Саме цю загадку — гомохіральність — розгадали вчені. У 1986 році Каган знайшов спосіб керувати хімічними реакціями так, щоб одна дзеркальна форма утворювалася у значно більшій кількості. Соаї зробив наступний крок: у 2003 році він отримав реакцію, під час якої утворювалася лише одна з двох можливих форм.

Їхні відкриття допомогли пояснити, як може виникати хімічна асиметрія, і стали важливими для хіміків, які створюють ліки. Відкриття Кагана також застосовують у виробництві ароматизаторів, парфумерних речовин і нових матеріалів.