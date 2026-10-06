Син Трампа повернув російському олігарху Кремльову гроші за свою весільну вечірку

Новини

bettinatrump / Instagram

Російський олігарх Умар Кремльов заявив, що син президента США Дональда Трампа повернув йому гроші, які мільярдер витратив на його весільну вечірку.

Про це пише Bloomberg.

«Він повернув гроші, але я не зрозумів, чому, адже я не вважаю це якимось особливим подарунком», — сказав Кремльов.

Він зазначив, що не був присутній на самому весіллі, однак брав участь в інших урочистостях разом з їхніми спільними друзями.

Що передувало

Весілля Трампа-молодшого відбулося наприкінці травня. 14 вересня організація ProPublica випустила розслідування, в якому зʼясувала, що святкування частково фінансував російський олігарх Умар Кремльов, близький до Путіна. Зокрема, він оплатив оренду одного з приватних островів, де проходив прийом і де спали гості. Він також заплатив за феєрверк, а його команда допомагала спланувати весілля.

Президент Трамп після цього заявляв, що він «поняття не має, хто такий Умар, ніколи про нього не чув, і він не оплачував весілля Дона та Беттіни, яке відбулося зовсім в іншому місці й в інший день».

Після цього демократ у Палаті представників США Роберт Гарсія розпочав розслідування фінансових зв’язків Дональда Трампа — молодшого з російським бізнесменом Умаром Кремльовим.