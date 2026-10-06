«Сили оборони не проводили жодних операцій». Зеленський заявив, що судна біля Болгарії атакували російські дрони
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Два торговельні судна в Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії 6 жовтня атакувала Росія. Це була комбінована атака морськими й повітряними дронами.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, українська розвідка та спецслужби з’ясовують усю наявну інформацію про інцидент. Проте він наголосив, що українські Сили оборони на момент атаки не проводили жодних операцій у цій зоні.
Водночас Військово-морські сили ЗСУ вже зв’язалися з болгарськими колегами та встановили, що це була російська комбінована атака із застосуванням морських і повітряних дронів.
«Ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російське намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства», — наголосив президент.
Він доручив ЗСУ, Міністерству оборони України, військовій розвідці і всім службам «максимально повно взаємодіяти з нашими партнерами, щоб було в них і в нас більше можливостей захищатися».
- Зранку 6 жовтня дрони атакували два торговельні судна — Alfa Watan під прапором Того та Able під прапором Палау на схід від мису Святого Атанаса та міста Бяла. Одне судно затонуло, 18 моряків із другого врятували. Постраждали двоє людей. Болгарська влада не називала, чиї саме були ці дрони. Росія інцидент ще ніяк не коментувала.