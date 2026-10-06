Єврокомісія ухвалила пакет змін до правил, щоб підготувати ЄС до вступу нових країн. Йдеться й про Україну

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Колегія Єврокомісії представила план (pre-enlargement policy reviews), який передбачає, серед іншого, оперативніше ухвалення рішень у процесі вступу нових країн, нові запобіжники проти відкату від реформ та поступову інтеграцію кандидатів в окремі політики й сектори ЄС. Це потрібно, щоб підготувати ЄС до вступу нових країн, зокрема й України.

Деталі пакету презентувала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос після засідання Колегії єврокомісарів 6 жовтня у Страсбурзі, передає кореспондентка «Бабеля».

Що передбачають зміни:

Швидші рішення. Єврокомісія хоче ширше використовувати передбачені договорами ЄС механізми, які дозволяють у деяких сферах голосувати кваліфікованою більшістю замість консенсусу. Зокрема, Комісія пропонує так відкривати переговорні кластери й ухвалювати інші проміжні рішення на шляху країн до вступу. Де загальної згоди досягти не вдається, пропонують діяти за принципом «посиленої співпраці»: група країн рухається вперед, а інші долучаються пізніше.

Єврокомісія хоче ширше використовувати передбачені договорами ЄС механізми, які дозволяють у деяких сферах голосувати кваліфікованою більшістю замість консенсусу. Зокрема, Комісія пропонує так відкривати переговорні кластери й ухвалювати інші проміжні рішення на шляху країн до вступу. Де загальної згоди досягти не вдається, пропонують діяти за принципом «посиленої співпраці»: група країн рухається вперед, а інші долучаються пізніше. Поступова інтеграція кандидатів. Кос назвала такі напрями: енергетика, транспорт, цифрова сфера, ШІ, безпека й оборона. Кандидат має провести реформи та відповідати стратегічним інтересам ЄС. Участь буде умовною й оборотною: ЄС зможе її скасувати, якщо країна перестане виконувати умови. Крім того, Єврокомісія хоче щороку проводити діалоги з кандидатами, щоб відстежувати прогрес і шукати нові можливості для інтеграції.