За чотири роки ЄС скоротив частку російського газу в імпорті до 12%

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Європейський Союз за чотири роки скоротив частку російського газу у своєму імпорті з 45% до 12%. Наступна мета — звести цей показник до нуля до кінця 2027 року.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Чотири роки тому Росія намагалася шантажувати нас. Тоді 45% нашого імпорту газу припадало на Росію. Майже за одну ніч більшу частину постачань було припинено. Але Європа згуртувалася і вийшла з цього сильнішою», — сказала фон дер Ляєн.

За її словами, після енергетичної кризи, яку спричинили скорочення поставок з Росії, ЄС значно зменшив залежність від російського палива.

Вона наголосила, що нинішня енергетична політика ЄС має бути спрямована на те, щоб зменшити залежність від імпорту викопного палива. За словами президентки Єврокомісії, понад 70% електроенергії в ЄС уже виробляють із внутрішніх чистих джерел — відновлюваної енергетики та атомної генерації.

Водночас Європа стикається з новим тиском через те, що ціни на енергоносії зростають. Зокрема, через світові потрясіння з кінця лютого ціни на бензин піднялися на 140%, а дизельне пальне подвоїлося. Додаткові витрати Європи на імпорт викопного палива, за словами фон дер Ляєн, уже сягнули €100 мільярдів від початку війни в Ірані.