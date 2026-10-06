Представник ультраправої AfD Рауш очолив парламент федеральної землі. Це вперше в історії Німеччини

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Getty Images / «Бабель»

Земельний парламент (ландтаг) Саксонії-Ангальт очолив представник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тобіас Рауш. Це перший такий випадок в історії Німеччини.

Про це повідомляє NTV.

У таємному голосуванні 35-річний Рауш отримав 48 голосів. Ще 29 депутатів проголосували проти, а 5 утрималися. Чотири голоси ультраправий кандидат отримав від інших партій.

Getty Images / «Бабель»

Тепер AfD та партія «Союз за соціальну справедливість та розумну економіку» разом мають 44 місця в парламенті землі Саксонія-Ангальт.

Раніше Тобіас Рауш був генсеком земельного обʼєднання партії «Альтернатива для Німеччини».