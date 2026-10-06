Представник ультраправої AfD Рауш очолив парламент федеральної землі. Це вперше в історії Німеччини
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Земельний парламент (ландтаг) Саксонії-Ангальт очолив представник ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Тобіас Рауш. Це перший такий випадок в історії Німеччини.
Про це повідомляє NTV.
У таємному голосуванні 35-річний Рауш отримав 48 голосів. Ще 29 депутатів проголосували проти, а 5 утрималися. Чотири голоси ультраправий кандидат отримав від інших партій.
Тепер AfD та партія «Союз за соціальну справедливість та розумну економіку» разом мають 44 місця в парламенті землі Саксонія-Ангальт.
Раніше Тобіас Рауш був генсеком земельного обʼєднання партії «Альтернатива для Німеччини».
- 20 вересня стало відомо, що «Альтернатива для Німеччини» перемагає на місцевих виборах у землі Мекленбург — Передня Померанія, а лівопопулістська партія «Ліві» — у Берліні.
- 6 версеня AfD також посіла перше місце на виборах у Саксонії-Ангальт. Партія виступає проти допомоги Україні, закликає зблизитися з Росією та скасувати санкції проти неї.