Південна Корея отримала вибачення від України через ситуацію з військовополоненими з КНДР — однак вважає їх недостатніми

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Південна Корея отримала повідомлення від України з вибаченнями через розголошення інформації про військових КНДР у Сеулі. Однак міністр закордонних справ Чо Хьон каже, що вибачення не виправдали їхніх очікувань.

Про це пише Yonhap.

«Повідомлення, які я отримав [від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги], містили вибачення. Однак це відрізняється від того рівня, якого ми очікуємо, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів», — сказав голова МЗС Південної Кореї.

Він додав, що наразі уряд розглядає різні варіанти — можливо, країна відкличе свого посла в Україні Пак Хі Чхана. На думку Чо Хьона, Зеленський розповів про передачу військовополонених на засіданні ООН, щоб показати, що Україна вчинила в цій ситуації як ліберальна демократія.

Що передувало

Суперечка між двома країнами виникла після того, як Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 23 вересня розповів, що Південній Кореї передали двох північнокорейських військових, захоплених українськими силами під час боїв.

Сеул стверджує, що Україна порушила домовленість не розголошувати інформацію про передачу полонених. Київ заперечує існування такої угоди. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію «дипломатичним непорозумінням» і заявив, що Україна хоче якнайшвидше врегулювати суперечку.

Двох військовослужбовців з Північної Кореї українці бійці взяли в полон у російській Курській області у 2025 році. У липні 2026 року Сеул і Київ домовилися, що їх передадуть Південній Кореї.