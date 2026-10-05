Пункт пропуску «Паланка» на кордоні з Молдовою відновив роботу після атаки

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Пункт пропуску «Паланка», що на кордоні України та Молдови, відновив свою роботу після російської атаки, під час якої впав снаряд і зрикошетив від землі в пасажирський автобус.

Про це повідомила прикордонна служба Молдови.

Також там повідомили, що стан здоровʼя молдовського прикордонника, який постраждав через атаку, стабільний. Медики надають йому необхідну допомогу.

Під час атаки, близько 09:38, автобус стояв біля прикордонного шлагбаума. Пасажири не постраждали. Атакою пошкоджено автобус і кабіну контролю.