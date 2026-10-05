FT: Норвегія хоче тимчасово заборонити ШІ-окуляри у громадських місцях — через ризик прихованої зйомки

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У Норвегії планують тимчасово заборонити носити окуляри з вбудованим штучним інтелектом у громадських місцях — ідеться про школи, парки, пляжі, дитячі садки та лікарні. Розробку законопроєкту анонсував уряд країни.

Про це пише Financial Times.

Найближчим часом законопроєкт має розглянути парламент. Міністр цифровізації та державного управління Норвегії Торгейр Мікаельсен вважає, що технологія, за допомогою якої люди ризикують бути сфотографованими, знятими на відео або записаними на аудіо без їхнього відома, викликає занепокоєння.

В уряді Норвегії наголосили, що хочуть за цей період оцінити ситуацію і розробити вже постійні правила. Про повну заборону ШІ-окулярів не йдеться. За даними FT, Норвегія стане першою великою країною, де можуть заборонити окуляри зі штучним інтелектом.