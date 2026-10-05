Під час атаки РФ на Україну снаряд влучив в автобус біля пункту пропуску на кордоні з Молдовою — є постраждалий
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
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Вранці 5 жовтня біля пункту пропуску «Паланка», що на кордоні України та Молдови, упав снаряд і зрикошетив від землі в пасажирський автобус.
Про це пише видання Newsmaker з посиланням на прикордонну поліцію Молдови.
На момент влучання, близько 09:38, автобус стояв біля прикордонного шлагбаума. Пасажири не постраждали, однак легких поранень зазнав молдовський прикордонник.
Пошкоджені автобус і кабіна контролю. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру.
Наразі пункт пропуску закритий, рух у його напрямку зупинили. Молдовські прикордонники та митники підтримують звʼязок з українською стороною.
- З початку серпня росіяни щонайменше пʼять разів обстрілювали пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, під ударом були КПП «Котловина», «Табаки», «Виноградівка — Вулканешти» та «Старокозаче».