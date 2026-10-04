Ємен оголосив про початок масштабної військової операції проти хуситів

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Президент Ємену Рашад аль Алімі оголосив про початок масштабної військової операції проти підтримуваних Іраном хуситів. Мета — повернути території, які вони контролюють, і відновити владу уряду по всій країні.

Про це повідомляє Reuters.

Тим часом хусити заявили, що запустили балістичні ракети й дрони по обʼєктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та районі Хурайс у Саудівській Аравії. За їхніми словами, атаки стали відповіддю на приблизно 50 авіаційних і ракетних ударів Саудівської Аравії по Ємену за останні 12 годин. Саудівська Аравія поки не підтвердила ці заяви.

Останніми тижнями хусити посилили наступ і захопили стратегічну протоку Баб-ель-Мандеб на південному вході до Червоного моря. За даними військових джерел Reuters, за останні 48 годин вони також просунулися біля міста Таїз і наблизилися до останньої дороги, яка зʼєднує його з портовим містом Аденом.

Якщо хусити встановлять контроль над цією дорогою, Таїз може опинитися в облозі. У місті живуть сотні тисяч цивільних, а також перебувають тисячі урядових військових.

Єменський журналіст і політичний аналітик Мохаммед аль Каді вважає, що захоплення цих територій також допоможе хуситам зміцнити контроль над узбережжям у районі протоки Баб-ель-Мандеб і ускладнить майбутні спроби урядових сил відбити їх.