Партія проукраїнського прем’єра Латвії перемагає на виборах до Сейму — вона отримає майже половину місць
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Офіс президента
У Латвії відбулися парламентські вибори — після підрахунку 99% голосів стало відомо, що перемагає блок «Обʼєднаний список» премʼєр-міністра Андріса Кулбергса. Очікується, що партія отримає 42 депутатських мандати.
Про це пише медіа Delfi.
Це найкращий результат однієї політичної сили на парламентських виборах у Латвії після відновлення незалежності, зазначили журналісти.
На другому місці партія «Латвія на першому місці» — 13,1% голосів (17 парламентських місць). Третьою є «Суверенна влада»/ «Младолатиші» — вони отримали 11,7% (14 місць у Сеймі).
Якщо попередній розподіл мандатів збережеться після завершення підрахунків, до нового Сейму ввійдуть шість політичних сил. Водночас «Об’єднаному списку» для формування самостійної більшості не вистачає дев’яти мандатів.
- Парламентські вибори в Латвії відбулися 3 жовтня. На них обрали 100 депутатів 15-го Сейму.