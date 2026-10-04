Українські військові дронами доставили ще чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Facebook / Олешки / Головко Валентина
Українські військові вже вдруге доставили 4 тонни продуктів жителям окупованих Олешків на Херсонщині за допомогою дронів.
Про це написав голова Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський.
Операцію провели спільно військовослужбовці Нацгвардії, 30 корпус морської піхоти, 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен» і 79 прикордонний загін. Екіпаж БпЛА «Перун» під час цієї операції доставив продукти і врятував з окупованої території шістьох тварин, уточнив Вигівський.
- Вперше допомогу військові доставили 28 вересня. В окупованих Олешках залишаються приблизно дві тисяч людей, серед яких майже 50 дітей. Вони мають обмежений доступ до їжі, води та електрики, а російські військові перешкоджають виїзду цивільних.
- Росіяни також намагаються зірвати доставку допомоги: збивають дрони з продуктами, забирають або перепродають гуманітарні пакунки. За отримання допомоги жителів можуть затримувати і катувати.