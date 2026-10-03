Відповідь на удари по енергетиці, українська балістика та зустріч з Путіним. Головне з інтервʼю Зеленського

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Президент Володимир Зеленський заявив, що у відповідь на нову тактику російських ударів Україна битиме по НПЗ у РФ.

Про це він повідомив в інтервʼю Reuters.

Українська розвідка отримала документи, які свідчать, що Путін дозволив атакувати більше цивільних цілей напередодні зими — ідеться про логістику, дороги, школи, лікарні. Він заявив, що так Росія хоче тиснути на людей, аби вони виїжджали з різних міст України, зокрема зі столиці.

Для цього РФ накопичила сотні балістичних ракет.

Операція «Вівальді»

У рамках операції «Вівальді» Україна вже звільнила приблизно 140 км² території.

Відповідь на удари РФ

У відповідь на російські удари по енергетиці Україна завдаватиме ударів по НПЗ у РФ, щоб у Кремля не було коштів на війну. Проте Україна не битиме по цивільних обʼєктах на російській території.

Зустріч з Путіним

Зеленський зазначив, що охоче б зустрівся з Путіним на саміті G20 у Маямі в грудні. Він хоче провести мирні переговори, проте застеріг США не вірити тому, що РФ припинить війну, якщо їй віддати Донбас. Також поки невідома дата і місце тристоронніх переговорів між РФ та Україною за участі США.

Українська балістика і перехоплювачі

У другій половині жовтня Україна очікує на партію зброї, здатної збивати реактивні «Шахеди». Також випробували пʼять дронів-перехоплювачів, два з яких показали ефективність у 30% — їх будуть масштабувати.

Цього тижня Україна випробувала власну балістичну зброю FP-7. Крім того, Зеленський просить керівництво Fire Point швидко завершити розробку моделі більшої дальності FP-9, яка зможе долетіти до Москви. Він упевнений, що цю зброю виготовлять уже восени.

Дефіцит бюджету

Щоб закрити діру в оборонному бюджеті Києва розміром $27 мільярдів цього року, українські чиновники разом з європейськими партнерами розробили спільний план. Він передбачає перерозподіл власних бюджетних ресурсів України, залучення двосторонньої допомоги та використання грошових кредитів з наступної частини позики ЄС загальним обсягом €90 мільярдів.