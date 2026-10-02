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У «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книгу останніх 5 років. Хто в списку

Автор:
Ольга Березюк
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Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

У застосунку «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книжку останніх п’яти років.

У списку 15 книжок, які вийшли у 2022—2026 роках. Ось повний перелік:

Із цього переліку троє авторів — Максим Кривцов, Вікторія Амеліна і Володимир Вакуленко — загинули від рук росіян впродовж повномасштабної війни.

Голосування триватиме до 6 жовтня (до 12:00). Переможця оголосять 22 жовтня.