У «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книгу останніх 5 років. Хто в списку
- Автор:
- Ольга Березюк
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Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
У застосунку «Дії» стартувало голосування за найзнаковішу українську книжку останніх п’яти років.
У списку 15 книжок, які вийшли у 2022—2026 роках. Ось повний перелік:
- «Колонія» Макса Кідрука;
- «Мова-меч. Як говорила радянська імперія» Євгенії Кузнєцової;
- «За Перекопом є земля. Кримський роман» Анастасії Левкової;
- «Вірші з бійниці» Максима Кривцова;
- «Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші» Володимира Вакуленка;
- «Свідчення» Вікторії Амеліної;
- «Списки» Мирослава Лаюка;
- «Танці з кістками» Андрія Семʼянківа;
- «Бунт проти імперії: українські шістдесятники» Радомира Мокрика;
- «Позивний для Йова» Олександра Михеда;
- «Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект» Ігоря Козловського;
- «Як читати українських класиків» Ростислава Семківа;
- «Гемінґвей нічого не знає» Артура Дроня;
- «Гра в перевдягання» Артема Чеха;
- «Летиція Курʼята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька» Віри Курико.
Із цього переліку троє авторів — Максим Кривцов, Вікторія Амеліна і Володимир Вакуленко — загинули від рук росіян впродовж повномасштабної війни.
Голосування триватиме до 6 жовтня (до 12:00). Переможця оголосять 22 жовтня.