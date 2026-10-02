Південна Корея пригрозила «додатковими заходами», якщо Україна не перепросить за розголошення інформації про військових КНДР у Сеулі

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Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон пригрозив «додатковими заходами», якщо Україна не перепросить за розголошення інформації про військових КНДР у Сеулі.

Про це Лі Дже Мьон написав у соцмережі Х.

Лі Дже Мьон заявив, що Україна фактично виставила його брехуном, заперечивши існування угоди про нерозголошення. Також він звинуватив Київ у спробі спровокувати війну на Корейському півострові.

«Якщо заперечення факту та відмова від публічних вибачень триватимуть, ми вживемо додаткових заходів», — написав президент Південної Кореї.

Суперечка виникла після того, як президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН 23 вересня розповів, що Південній Кореї передали двох північнокорейських військових, захоплених українськими силами під час боїв.

Сеул стверджує, що Україна порушила домовленість не розголошувати інформацію про передання полонених. Київ заперечує існування такої угоди. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ситуацію «дипломатичним непорозумінням» і заявив, що Україна хоче якнайшвидше врегулювати суперечку.