ОБСЄ на засіданні задокументувала російський злочин в Олешках. Там закликали забезпечити гуманітарний коридор
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Andrii Sybiha / X
На вимогу України постійна рада ОБСЄ на засіданні задокументувала злочин гуманітарної катастрофи в Олешках.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Під час засідання Росію закликали забезпечити доступ міжнародної спільноти до Олешків і гарантувати, що населення отримає їжу, воду та ліки. Також там закликали забезпечити гуманітарний коридор.
Під час промови українська делегація спростувала російські фейки про ситуацію в Олешках на Херсонщині.
- 20 вересня українське МЗС заявило, що росіяни свідомо створюють гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини — блокують доставку продовольства і медикаментів, перешкоджають роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. При цьому постійно атакують цивільних дронами.
- Найскладніша ситуація наразі — в Олешках. До повномасштабного вторгнення там жили приблизно 24 тисячі людей, а зараз залишилося приблизно дві тисячі, серед них — 50 дітей.
- 27 вересня українські військові доставили чотири тонни продуктів жителям окупованих Олешків на 100 локацій за допомогою дронів.