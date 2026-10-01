ПАРЄ визнала новий склад Держдуми РФ нелегітимним

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала новий склад Державної думи Росії нелегітимним. За резолюцію проголосували одностайно 59 депутатів.

Про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За словами Кравчук, у резолюції йдеться, що «вибори» до Держдуми не відповідали умовам вільних і чесних виборів. Відтак нову Держдуму не можна вважати демократично обраним або легітимним представницьким органом.

ПАРЄ також закликала не визнавати юридичних чи політичних наслідків російських «виборів» на тимчасово окупованих територіях України та не взаємодіяти з новою Держдумою. Окремо асамблея засудила примус українських громадян на окупованих територіях до участі в російських «виборах».

Кравчук зазначила, що до резолюції внесли поправки, які закріплюють принципи міжнародного гуманітарного права щодо окупації. Зокрема, тимчасова окупація не передає суверенітет державі-окупанту й не може використовуватися для зміни правового статусу окупованої території.

Також ПАРЄ закликала запроваджувати санкції проти керівництва Центральної виборчої комісії РФ, регіональних виборчих комісій та інших людей, які організовували або адміністрували російські «вибори», зокрема на тимчасово окупованих територіях України.