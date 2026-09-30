Джерела «Бабеля»: ЄС може залучити Україну до єдиного ринку і до оборонної та цифрової сфер ще до вступу

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Getty Images / «Бабель»

Україна може поступово отримати доступ до єдиного ринку, більшої кількості політик, програм і структур Євросоюзу, зокрема в оборонній та цифровій сферах, ще до повноцінного вступу.

Про це йдеться в проєкті документа Єврокомісії, який є в розпорядженні редакції «Бабеля».

У документі зазначено, що «поступова інтеграція» стане одним з центральних інструментів майбутнього розширення Євросоюзу. Країни-кандидати мають отримувати більше можливостей у міру того, як виконуватимуть умови для вступу і просуватимуться в реформах. При цьому такий підхід не замінює переговори про вступ.

Для України Єврокомісія бачить кілька ключових напрямів.

Внутрішній ринок ЄС. У документі зазначають, що Україна та Молдова вже мають ширші можливості для інтеграції завдяки своїм угодам з Євросоюзом. Зокрема, обидві країни вже беруть участь у режимі «Роумінг як вдома». Єврокомісія хоче й надалі розширювати такі можливості. Пріоритетами називають критичні технології, промисловість, фінансову інтеграцію та ланцюги поставок.

Оборона та безпека. Єврокомісія пропонує поглиблювати співпрацю країн-кандидатів із ЄС у кібербезпеці, зокрема через механізми ENISA, у протидії гібридним загрозам і військовій мобільності. У документі окремо згадують Україну та її роль у європейській оборонній промисловості.

Енергетика, цифровізація та інфраструктура. Єврокомісія наводить синхронізацію енергосистем України та Молдови з європейською мережею як приклад успішної поступової інтеграції. Такий самий підхід пропонують застосувати до участі в кліматичних програмах, торгівлі квотами на викиди, Horizon Europe, цифрових програмах та ініціативах із кібербезпеки.

Окремо йдеться про глибшу інтеграцію до європейських транспортних та енергетичних мереж TEN-T і TEN-E, платіжних систем і цифрових державних послуг. Крім того, Єврокомісія хоче залучати Україну та інших кандидатів до нових стратегічних секторів. Серед них — напівпровідники, квантові технології, біотехнології та космос.

У документі окремо зазначають, що для України, Молдови та Сербії важливим наступним кроком може стати укладення угод про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA). Такі угоди мають спростити доступ промислових товарів до європейського ринку.

Однак проєкт виходить за рамки економічної інтеграції. Оскільки країни-кандидати беруть на себе зобовʼязання майбутньої держави-члена, Комісія пропонує, щоб вони також мали можливість поступово брати участь в інституціях, агентствах і процесах розробки політики Європейського Союзу.