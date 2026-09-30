Україна скликає термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну катастрофу в Олешках

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Facebook / КНП "Олешківський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Україна ініціювала терміновий розгляд питання про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованому місті Олешки на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Питання під назвою «Про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією», розглянуть завтра — 1 жовтня.

Делегація України поінформує держави-учасниці про ситуацію, яку створила російська окупаційна влада в регіоні.