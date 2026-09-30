Росіяни вдарили по Трипільській ТЕС та били по Дніпру і Херсонщині — є загиблі та постраждалі
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
-
«Центренерго»
Російська армія вдарила по Трипільській ТЕС та била по Дніпру і Херсонщині. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
Ось що «Бабель» зібрав про наслідки атак.
На Трипільській ТЕС удар пошкодив генеруюче обладнання.
Тим часом на Київщині кількість постраждалих через атаки РФ зросла до чотирьох. У Києві вже троє загиблих і восьмеро поранених.
Також росіяни вгатили по Нововоронцовці на Херсонщині — постраждала жінка. Через інший удар по населеному пункту загинула жінка і постраждав чоловік.
У Дніпрі через удар по підприємству загинув чоловік.