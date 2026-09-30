США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи. У Держдепі пояснили такий крок

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Адміністрація США вийшла з Групи держав проти корупції (GRECO), яка є провідним наглядовим органом Ради Європи.

Про це пише АР.

У Держдепі заявили, що наглядовий орган «не забезпечує відчутних переваг для національної безпеки США». Також там додали, що «ера виписування чеків міжнародним бюрократіям завершена».

У заяві наголосили, що наразі США надають пріоритет іншим, більш продуктивним інструментам боротьби з корупцією. Серед них — візові обмеження, санкції та кримінальні розслідування корупційних схем.

Рада Європи також відреагувала на це рішення та заявила, що США зробили цінний внесок у роботу GRECO та в обмін досвідом, а також додала, що залишається відкритою до відновлення співпраці у майбутньому.

За весь час існування організації (з 1999 року) з її складу вийшли лише дві країни — Росія та Білорусь.